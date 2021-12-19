Тириль Экхофф выбрала между Клебо и Большуновым

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф ответила на вопросы болельщиков во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте одного из спонсоров. Кусок эфира показал «Матч ТВ».



Экхофф ответила на вопрос, кто ей больше нравится, норвежский лыжник Йоханнес Клебо или лидер российской сборной Александр Большунов. Также в эфире участвовала норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд.



Экхофф: Сложно выбрать, но я скажу Клебо.



Тандреволд: Потому что он норвежец?



Экхофф: Да. Но меня впечатляет, как много тренируется Большунов.



Тандреволд: Ещё у него есть собака.



Экхофф: Точно. Классный пёс.



Тандреволд: У него ещё в «Инстаграме» страничка есть. Его зовут Фалун.

Клебо и Большунов являются ведущими лыжниками мира. Россиянин становился победителем двух последних сезонов Кубка мира.