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Тириль Экхофф выбрала между Клебо и Большуновым

Тириль Экхофф выбрала между Клебо и Большуновым
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф ответила на вопросы болельщиков во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте одного из спонсоров. Кусок эфира показал «Матч ТВ».

Экхофф ответила на вопрос, кто ей больше нравится, норвежский лыжник Йоханнес Клебо или лидер российской сборной Александр Большунов. Также в эфире участвовала норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Экхофф: Сложно выбрать, но я скажу Клебо.

Тандреволд: Потому что он норвежец?

Экхофф: Да. Но меня впечатляет, как много тренируется Большунов.

Тандреволд: Ещё у него есть собака.

Экхофф: Точно. Классный пёс.

Тандреволд: У него ещё в «Инстаграме» страничка есть. Его зовут Фалун.

Клебо и Большунов являются ведущими лыжниками мира. Россиянин становился победителем двух последних сезонов Кубка мира.

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