Тириль Экхофф выбрала между Клебо и Большуновым

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф ответила на вопросы болельщиков во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте одного из спонсоров. Кусок эфира показал «Матч ТВ».
Экхофф ответила на вопрос, кто ей больше нравится, норвежский лыжник Йоханнес Клебо или лидер российской сборной Александр Большунов. Также в эфире участвовала норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Экхофф: Сложно выбрать, но я скажу Клебо.
Тандреволд: Потому что он норвежец?
Экхофф: Да. Но меня впечатляет, как много тренируется Большунов.
Тандреволд: Ещё у него есть собака.
Экхофф: Точно. Классный пёс.
Тандреволд: У него ещё в «Инстаграме» страничка есть. Его зовут Фалун.
Клебо и Большунов являются ведущими лыжниками мира. Россиянин становился победителем двух последних сезонов Кубка мира.
- 19 декабря 2021
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