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«Мой спринтер». Ретивых написал пост после завоевания бронзы в Дрездене, Мальцев оценил

«Мой спринтер». Ретивых написал пост после завоевания бронзы в Дрездене, Мальцев оценил
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Российский лыжник Глеб Ретивых опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания бронзы в командном спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Он выступал в дуэте с Александром Большуновым.

«Дрезден. Увлекательное место. Всем большое спасибо. Хорошая гонка с Александром Большуновым», — написал Ретивых.

Пост доступен в «инстаграме» Глеба Ретивых.

Пост Ретивых оценил российский лыжник Артём Мальцев. В комментарии он написал: «Мой спринтер. Красавчики. Дальше — больше».

Первые два места заняли норвежские команды. Победу одержали Томас Хёлланд Ларсен и Эвен Нортуг, вторыми стали Синдре Бьёрнестад Скар и Ховард Солос Тёугбёль. В общем зачёте Кубка мира Большунов занимает третье место, Ретивых — 19-е.

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