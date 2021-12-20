«Мой спринтер». Ретивых написал пост после завоевания бронзы в Дрездене, Мальцев оценил

Российский лыжник Глеб Ретивых опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания бронзы в командном спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Он выступал в дуэте с Александром Большуновым.

«Дрезден. Увлекательное место. Всем большое спасибо. Хорошая гонка с Александром Большуновым», — написал Ретивых.

Пост доступен в «инстаграме» Глеба Ретивых.

Пост Ретивых оценил российский лыжник Артём Мальцев. В комментарии он написал: «Мой спринтер. Красавчики. Дальше — больше».

Первые два места заняли норвежские команды. Победу одержали Томас Хёлланд Ларсен и Эвен Нортуг, вторыми стали Синдре Бьёрнестад Скар и Ховард Солос Тёугбёль. В общем зачёте Кубка мира Большунов занимает третье место, Ретивых — 19-е.