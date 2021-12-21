Российские лыжники Мальцев, Ретивых и Ступак выступят на «Тур де Ски»

Лыжники сборной России Артём Мальцев, Глеб Ретивых и Юлия Ступак примут участие в многодневке «Тур де Ски». Об этом рассказал тренер национальной команды Сергей Турышев.

«Из моей группы на многодневной гонке «Тур де Ски» выступят Мальцев, Ретивых и Ступак», — рассказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Лыжная многодневка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Забеги пройдут на территории трёх стран, а именно Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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