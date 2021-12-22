Джесси Диггинс возглавит сборную США на «Тур де Ски»

В прошлом сезоне «Тур де Ски» стал ареной одного из величайших триумфов в истории американского лыжного спорта благодаря блестящей победе Джессики Диггинс. Ей же по итогам сезона достался и «Большой хрустальный глобус», вручаемый победителю Кубка Мира.

В этом соревновательному году олимпийская чемпионка Хиггинс вновь возглавит женскую команду США на «Тур де Ски». В её состав также войдут Элайна Соннесин, Рози Бреннен, Хэйли Свирбул, Джулия Керн, Ханна Хальворсен, Софи Локли, Кэтрин Огден и Нови Маккейб, сообщает Fondoitalia.it.

Напомним, минувшей зимой россиянка Юлия Ступак составила весомую конкуренцию американке, проиграв по итогам восьми гонок «Тур де Ски» лишь минуту и 24 секунды. В общем зачёте Кубка мира Ступак также осталась на второй строчке турнирной таблицы следом за Диггинс.