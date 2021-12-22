Джесси Диггинс возглавит сборную США на «Тур де Ски»

В прошлом сезоне «Тур де Ски» стал ареной одного из величайших триумфов в истории американского лыжного спорта благодаря блестящей победе Джессики Диггинс. Ей же по итогам сезона достался и «Большой хрустальный глобус», вручаемый победителю Кубка Мира.
В этом соревновательному году олимпийская чемпионка Хиггинс вновь возглавит женскую команду США на «Тур де Ски». В её состав также войдут Элайна Соннесин, Рози Бреннен, Хэйли Свирбул, Джулия Керн, Ханна Хальворсен, Софи Локли, Кэтрин Огден и Нови Маккейб, сообщает Fondoitalia.it.
Напомним, минувшей зимой россиянка Юлия Ступак составила весомую конкуренцию американке, проиграв по итогам восьми гонок «Тур де Ски» лишь минуту и 24 секунды. В общем зачёте Кубка мира Ступак также осталась на второй строчке турнирной таблицы следом за Диггинс.
- 22 декабря 2021
-
14:04
-
13:29
-
12:12
- 21 декабря 2021
-
22:44
-
20:04
-
19:20
-
12:45
-
12:23
-
11:49
-
10:59
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:19
-
07:54
-
00:11
- 20 декабря 2021
-
23:16
-
22:26
-
21:53
-
21:02
-
18:49
-
16:58
-
16:14
-
15:46
-
15:18
-
12:23
-
10:43
-
10:42
-
09:47
- 19 декабря 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:10
-
22:52
-
22:23
-
22:05