Видео: Устюгов и Мальцев тренируются в Зеефельде

Российский лыжник Артём Мальцев опубликовал в YouTube видео совместных тренировок с вице-лидером общего зачёта Кубка мира Сергеем Устюговым из Зеефельда (Австрия).
Напомним, подопечные Маркуса Крамера Устюгов и Мальцев пропустили четвёртый этап Кубка мира – 2021/2022 по лыжным гонкам в Дрездене (Германия). В Зеефельде Мальцев готовится к старту на многодневке «Тур де Ски», а Устюгов тренируется по собственной программе. Сергей пропустит соревнования, в это время он проведёт ещё один сбор в Тоблахе (Италия).
Видео доступно на YouTube-канале Артёма Мальцева.
В данный момент Устюгов является вице-лидером общего зачёта Кубка мира, в его активе 315 баллов. На первом месте с отрывом идёт норвежец Йоханнес Клебо (476), который также пропускает этап в Дрездене, однако выступит на «Тур де Ски». Мальцев занимает 16-ю строчку рейтинга.
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