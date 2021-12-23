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Видео: Устюгов и Мальцев тренируются в Зеефельде

Видео: Устюгов и Мальцев тренируются в Зеефельде
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Российский лыжник Артём Мальцев опубликовал в YouTube видео совместных тренировок с вице-лидером общего зачёта Кубка мира Сергеем Устюговым из Зеефельда (Австрия).

Напомним, подопечные Маркуса Крамера Устюгов и Мальцев пропустили четвёртый этап Кубка мира – 2021/2022 по лыжным гонкам в Дрездене (Германия). В Зеефельде Мальцев готовится к старту на многодневке «Тур де Ски», а Устюгов тренируется по собственной программе. Сергей пропустит соревнования, в это время он проведёт ещё один сбор в Тоблахе (Италия).

Видео доступно на YouTube-канале Артёма Мальцева.

В данный момент Устюгов является вице-лидером общего зачёта Кубка мира, в его активе 315 баллов. На первом месте с отрывом идёт норвежец Йоханнес Клебо (476), который также пропускает этап в Дрездене, однако выступит на «Тур де Ски». Мальцев занимает 16-ю строчку рейтинга.

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