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«Рождество в Альпах». Вероника Степанова опубликовала фото со сборов

«Рождество в Альпах». Вероника Степанова опубликовала фото со сборов
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Лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка находится на сборе в Ливиньо.

«Рождество в Альпах», — написала лыжница.

Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой

Вероника также поделилась впечатлениями от празднования Рождества в Европе: «Католическое Рождество — это пустые улицы и ели в гирляндах повсюду. Говорят, ещё до принятия христианства ель считалась символом плодородия и самой жизни у народов, живших в Альпах. Хорошая идея!»

После четырёх этапов сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, на счету которой 65 очков, занимает 34-е место в общем зачёте. Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
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