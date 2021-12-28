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Мальцев ответил на обвинения шведского лыжника в неспортивном поведении

Мальцев ответил на обвинения шведского лыжника в неспортивном поведении
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Российский лыжник Артём Мальцев отреагировал на обвинения в неспортивном поведении со стороны шведа Калле Хальфварссона. Хальфварссон после четвертьфинального забега заявил, что Мальцев намеренно сбил его темп и нарушил правила. Отметим, что Мальцев финишировал в том забеге шестым (последним), а Хальфварссон – 4-м.

«Я просто старался ехать по той траектории, где лучше всего сцепление со снегом», — приводит слова Мальцева Expressen.

Отметим, что гонку уверенно выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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