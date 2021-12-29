Кертту Нисканен: удивлена, что иду первой на «Тур де Ски»

Победительница индивидуальной гонки классическим стилем в рамках первого тура многодневки «Тур де Ски» финская лыжница Кертту Нисканен подвела итог своего выступления на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).
«Потрясающий день. Самочувствие было хорошее, и лыжи отлично работали. Очень счастлива. Условия тяжёлые, но, думаю, все сегодня шли на «no wax». Наверное, это третий случай, когда я использовала «no wax». Рада, что с лыжами не было никаких проблем. Наши сервисмены хорошо поработали, вся сборная Финляндии была довольна.
Впервые в карьере я в жёлтом бибе. Сейчас иду на первом месте в общем зачёте «Тур де Ски». Очень-очень рада. В этом году «Тур де Ски» не такой продолжительный, всего шесть гонок, два спринта. И я сейчас удивлена, что иду первой», — сказала Нисканен в интервью FIS.
- 29 декабря 2021
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