Кертту Нисканен: удивлена, что иду первой на «Тур де Ски»

Победительница индивидуальной гонки классическим стилем в рамках первого тура многодневки «Тур де Ски» финская лыжница Кертту Нисканен подвела итог своего выступления на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).



«Потрясающий день. Самочувствие было хорошее, и лыжи отлично работали. Очень счастлива. Условия тяжёлые, но, думаю, все сегодня шли на «no wax». Наверное, это третий случай, когда я использовала «no wax». Рада, что с лыжами не было никаких проблем. Наши сервисмены хорошо поработали, вся сборная Финляндии была довольна.



Впервые в карьере я в жёлтом бибе. Сейчас иду на первом месте в общем зачёте «Тур де Ски». Очень-очень рада. В этом году «Тур де Ски» не такой продолжительный, всего шесть гонок, два спринта. И я сейчас удивлена, что иду первой», — сказала Нисканен в интервью FIS.