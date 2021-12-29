Нисканен ответил, устроят ли они с сестрой вечеринку по случаю двойной победы

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал победу в классической разделке на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски». Аналогичную гонку сегодня, 29 декабря, выиграла его сестра Кертту.
«Я чувствовал в себе силы во время гонки. Сегодня выпало много нового снега, и поэтому трасса была не такой быстрой. Это была хорошая новость для меня. Само собой, наши сервисмены великолепно поработали. Двойная победа. Думаю, такого никогда не было, по крайней мере в истории нашей семьи точно.
Закатим ли вечеринку в честь двойной победы? Боюсь, у нас нет для этого времени, когда идёт «Тур де Ски». Думаю, сейчас наши ребята в вакс-машине радуются. И, конечно, это невероятный день для нашей семьи, которая следила за гонками в Финляндии.
У меня стабильное состояние. Немного приболел, когда шли гонки в Давосе. Стараюсь вернуть свою форму, и здорово начать вот так, пусть вчера спринт и был не так хорош. Сегодняшняя гонка была моей главной целью, наиболее подходящим стартом на Туре. Рад, что мне удалось победить. Я добился того, на что рассчитывал», — сказал Нисканен в интервью FIS.
- 29 декабря 2021
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