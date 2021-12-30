«Не успеваем всем ответить». Мать Кертту и Ийво Нисканенов прокомментировала успех детей

Тарья Нисканен, мать Кертту и Ийво Нисканенов, в один день выигравших индивидуальные гонки классическим стилем в рамках «Тур де Ски», рассказала о своих эмоциях от двойной победы детей.



«Отличная работа. Слёзы навернулись. Если от Ийво немножко можно было ожидать такого результата, то победа Кертту стала настоящим сюрпризом. А мы теперь очень рады за них обоих. Мы ещё не успели ответить на все сообщения — поздравлений пришло очень много», — приводит слова Тарьи Нисканен финская газета Ilta-Sanomat.



Ранее успех своих детей прокомментировал и отец лыжников Ээро Нисканен.



«Ожидания были высокими. Я следил за прогнозом погоды и знал, что приближается мокрый снег. Погода рабочая. Где-то внутри возникло сильное предчувствие, что оба добьются успеха. Так и случилось. Горжусь победами своих детей. Это очень ценные гонки.



Они оба в хорошей форме, отлично подготовились. И если на Олимпиаде случится такая же погода, как сегодня, думаю, это станет для них преимуществом», — сказал Ээро Нисканен.