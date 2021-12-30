Червоткин, Большунов и Устюгов выполнили критерии отбора сборной России на ОИ-2022
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Сразу несколько российских лыжников выполнили критерии квалификационного отбора сборной на Олимпийские игры 2022 года. Алексей Червоткин и Александр Большунов квалифицировались по гонкам классическим стилем. Они вошли в топ-3 в Куусамо, а Большунов также попал на пьедестал в Ленцерхайде.
Сергей Устюгов выполнил критерий по коньковым гонкам, заехав в топ-3 в Давосе. В спринте Устюгову осталось выполнить половину критерия. Он финишировал в топ-3 в Давосе. Помимо этого ему необходимо ещё один раз попасть в топ-6, но пока это условие он не выполнил.
У женщин критерии в сборной России выполнили Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.
В настоящее время российские лыжники участвуют в многодневке «Тур де Ски».
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