Червоткин, Большунов и Устюгов выполнили критерии отбора сборной России на ОИ-2022

Сразу несколько российских лыжников выполнили критерии квалификационного отбора сборной на Олимпийские игры 2022 года. Алексей Червоткин и Александр Большунов квалифицировались по гонкам классическим стилем. Они вошли в топ-3 в Куусамо, а Большунов также попал на пьедестал в Ленцерхайде.



Сергей Устюгов выполнил критерий по коньковым гонкам, заехав в топ-3 в Давосе. В спринте Устюгову осталось выполнить половину критерия. Он финишировал в топ-3 в Давосе. Помимо этого ему необходимо ещё один раз попасть в топ-6, но пока это условие он не выполнил.



У женщин критерии в сборной России выполнили Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

В настоящее время российские лыжники участвуют в многодневке «Тур де Ски».