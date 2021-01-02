Крянин оценил выступление россиян на «Тур де Ски»: шансы на первые места есть

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал выступление российских лыжников в спринтерской гонке классическим стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Обертсдорфе.



«Падение Терентьева немного неудачное. Он сделал ошибку. Хорошо, что наши спортсмены могут оказывать сопротивление норвежцам. Большунову не хватило двух сотых, чтобы выйти в финал лаки-лузером. Все могло сложиться по-другому, если бы не это падение. Как получилось, так получилось. Самое главное, что шансы на первые места есть.



В любом случае спортсмен выбирает решение в той или иной ситуации. На гонку влияет всё: сколько сил осталось у спортсмена, у соперников. Как будут складываться следующие соревнования — неизвестно. На будущих стартах всё может сложиться и в нашу пользу. Но в то же время я рад за Наталью Непряеву. Не в одной гонке получилось, так в другой», — приводит слова Крянина «Спорт-экспресс».



Напомним, россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в 1/4 финала. Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале. Победителем гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

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