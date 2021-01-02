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Кершоу высказался о заявлении Большунова, раскритиковавшего формат «Тур де Ски»

Кершоу высказался о заявлении Большунова, раскритиковавшего формат «Тур де Ски»
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал критику российского лыжника Александра Большунова формата нынешней многодневки «Тур де Ски».

«Большунов выразил возмущение, сказав: «Что это за «Тур де Ски»? Два спринта, за каждый дают по минуте бонуса, короткие масс-старты». И, знаете, я с ним, в принципе, согласен. Да, в Ленцерхайде была такая заснеженная индивидуальная гонка классикой на 15 км, будто лыжники на войну попали. Но я понимаю его позицию. В масс-стартах идут огромные группы лыжников, и, если вы попали в ситуацию, когда такие ребята, как Большунов, видят, что Клебо неудержим ни на одной из гонок, сложно рассчитывать на большую разницу в секундах», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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