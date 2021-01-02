Кершоу высказался о заявлении Большунова, раскритиковавшего формат «Тур де Ски»

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал критику российского лыжника Александра Большунова формата нынешней многодневки «Тур де Ски».

«Большунов выразил возмущение, сказав: «Что это за «Тур де Ски»? Два спринта, за каждый дают по минуте бонуса, короткие масс-старты». И, знаете, я с ним, в принципе, согласен. Да, в Ленцерхайде была такая заснеженная индивидуальная гонка классикой на 15 км, будто лыжники на войну попали. Но я понимаю его позицию. В масс-стартах идут огромные группы лыжников, и, если вы попали в ситуацию, когда такие ребята, как Большунов, видят, что Клебо неудержим ни на одной из гонок, сложно рассчитывать на большую разницу в секундах», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.