Клебо: очень грустно, что у Карлссон испорчен весь Тур. Можно подумать о пересмотре правил

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением о наказании Фриды Карлссон. Шведка, у которой была жёлтая карточка перед «Тур де Ски», завалила американку Джессику Диггинс в четвертьфинале спринта, и за это ей присудили трёхминутный штраф. После этого Фрида отказалась продолжать борьбу на престижной многодневке.



«Можно подумать о пересмотре правил. Перед чемпионатом мира жёлтые карточки обнуляются, и, возможно, то же самое надо делать перед «Тур де Ски». У Фриды испорчен весь Тур, и это, конечно, очень грустно. В то же время важно не допустить излишней мягкости. Гонщики должны быть готовы к тому, что подобное с ними случится. Но на Туре, конечно, жестоко наказывать штрафом в три минуты», — приводит слова Клебо Expressen.