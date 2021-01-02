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Клебо: очень грустно, что у Карлссон испорчен весь Тур. Можно подумать о пересмотре правил

Клебо: очень грустно, что у Карлссон испорчен весь Тур. Можно подумать о пересмотре правил
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился мнением о наказании Фриды Карлссон. Шведка, у которой была жёлтая карточка перед «Тур де Ски», завалила американку Джессику Диггинс в четвертьфинале спринта, и за это ей присудили трёхминутный штраф. После этого Фрида отказалась продолжать борьбу на престижной многодневке.

«Можно подумать о пересмотре правил. Перед чемпионатом мира жёлтые карточки обнуляются, и, возможно, то же самое надо делать перед «Тур де Ски». У Фриды испорчен весь Тур, и это, конечно, очень грустно. В то же время важно не допустить излишней мягкости. Гонщики должны быть готовы к тому, что подобное с ними случится. Но на Туре, конечно, жестоко наказывать штрафом в три минуты», — приводит слова Клебо Expressen.

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