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Йоханнес Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» после победы в масс-старте на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» после победы в масс-старте на «Тур де Ски»
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме», после того как победил в масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски». Клебо на 20,8 секунды опередил ближайшего преследователя, которым оказался финский лыжник Ийво Нисканен.

«Вау, какой потрясающий день. 2022-й продолжает доставлять», — написал Клебо, прикрепив текст к фотографиям с гонки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Перед заключительным этапом «Тур де Ски» Клебо опережает ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова, уже на две минуты. Третье место в общем зачёте занимает Нисканен.

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