В ФЛГР дали совет Наталье Непряевой, которая лидирует перед финальной гонкой «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин дал совет лыжнице национальной команды Наталье Непряевой, которая возглавляет общий зачёт «Тур де Ски» перед финальной гонкой. Отрыв Непряевой от ближайшей преследовательницы, которой является шведка Эбба Андерссон, составляет 1 минуту 12 секунд.

«Ей нужно спокойно переночевать, восстановить силы, не думать ни о чём и завтра (сегодня, 4 января. — Прим. «Чемпионата») выдать всё по плану, постараться разложить все свои силы, удержать преимущество. Думаю, она это может, знает, как себя вести именно в тех ситуациях, так как это не первая её победа», — приводит слова Крянина ТАСС.

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