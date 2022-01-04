Дедушка Йоханнеса Клебо объяснил успехи норвежского лыжника

Коре Хёсфлот, дедушка и тренер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, объяснил, за счёт чего, по его мнению, его внук добивается успехов. Перед финальной гонкой на «Тур де Ски» отрыв Клебо от ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова, составляет две минуты.

«Он тренируется на протяжении многих лет. Он очень целеустремлённо готовится, тренируется по плану. Может быть, дело в высотной подготовке. Но сравнивать нам не с чем. Он тренируется дома, как обычно, и выполняет обычную работу.

Он очень хорошо выглядит с точки зрения техники и очень стабилен сейчас. Физически он тоже стал очень сильным. Приятно видеть, что то, чему мы уделяем внимание, работает. Но мы надеемся, что он сможет стать ещё быстрее. То, что он делает сейчас, находится на высшем уровне, но мы планируем выйти на пик формы в феврале (к Олимпиаде. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хёсфлота VG.

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