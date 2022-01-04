Наталья Непряева прокомментировала победу в общем зачёте на «Тур де Ски»

Лыжница сборной России Наталья Непряева прокомментировала победу в общем зачёте «Тур де Ски». В финальной гонке Непряева заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«Я так переживала перед этой гонкой, очень волновалась. Было трудно оценивать свои силы именно на горе, потому что в прошлом году не всё сложилось на ней. Я рада, что смогла собраться и дотерпеть за лидерами, не отпуская из виду их спины. Я очень довольна собой именно в этой гонке.

Кризис начался, когда наступила гора (смеётся). Правда, очень тяжёлая гонка, самая тяжёлая в сезоне. Тренеры стояли по всей горе, подсказывали, 15-20 секунд отставания так и держались, я старалась не отпускать спины соперниц из виду, контролировать их», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

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