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Непряева стала третьей в спринтерском зачёте «Тур де Ски»

Непряева стала третьей в спринтерском зачёте «Тур де Ски»
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Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринтерском зачёте престижной многодневки «Тур де Ски». Она завершила многодневку, набрав 55 баллов. Напомним, что россиянка выиграла общий зачёт «Тур де Ски».

Победу в спринтерском зачёте одержала шведка Йоханна Хагстрём, которая в итоге набрала 60 очков. Второй стала американка Джессика Диггинс, отставшая от победительницы всего на одно очко.

Запись можно посмотреть в «твиттере» FIS.

В топ-10 спринтерского зачёта вошла ещё одна россиянка — Татьяна Сорина в итоге стала 9-й.

Спринтерский зачёт «Тур де Ски». Женщины

1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 60.
2. Джессика Диггинс (США) — 59.
3. Наталья Непряева (Россия) — 55.
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 53.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 51.
6. Аннамария Лампич (Словения) — 36.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 33.
8. Йоханна Мантинтало (Финляндия) — 23.
9. Татьяна Сорина (Россия) — 21.
10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 20…
17. Анастасия Рыгалина (Россия) — 3.

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