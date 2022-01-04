Непряева стала третьей в спринтерском зачёте «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринтерском зачёте престижной многодневки «Тур де Ски». Она завершила многодневку, набрав 55 баллов. Напомним, что россиянка выиграла общий зачёт «Тур де Ски».
Победу в спринтерском зачёте одержала шведка Йоханна Хагстрём, которая в итоге набрала 60 очков. Второй стала американка Джессика Диггинс, отставшая от победительницы всего на одно очко.
Запись можно посмотреть в «твиттере» FIS.
В топ-10 спринтерского зачёта вошла ещё одна россиянка — Татьяна Сорина в итоге стала 9-й.
Спринтерский зачёт «Тур де Ски». Женщины
1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 60.
2. Джессика Диггинс (США) — 59.
3. Наталья Непряева (Россия) — 55.
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 53.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 51.
6. Аннамария Лампич (Словения) — 36.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 33.
8. Йоханна Мантинтало (Финляндия) — 23.
9. Татьяна Сорина (Россия) — 21.
10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 20…
17. Анастасия Рыгалина (Россия) — 3.
- 4 января 2022
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