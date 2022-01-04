Непряева стала третьей в спринтерском зачёте «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринтерском зачёте престижной многодневки «Тур де Ски». Она завершила многодневку, набрав 55 баллов. Напомним, что россиянка выиграла общий зачёт «Тур де Ски».

Победу в спринтерском зачёте одержала шведка Йоханна Хагстрём, которая в итоге набрала 60 очков. Второй стала американка Джессика Диггинс, отставшая от победительницы всего на одно очко.

Запись можно посмотреть в «твиттере» FIS.

В топ-10 спринтерского зачёта вошла ещё одна россиянка — Татьяна Сорина в итоге стала 9-й.

Спринтерский зачёт «Тур де Ски». Женщины

1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 60.

2. Джессика Диггинс (США) — 59.

3. Наталья Непряева (Россия) — 55.

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 53.

5. Хейди Венг (Норвегия) — 51.

6. Аннамария Лампич (Словения) — 36.

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 33.

8. Йоханна Мантинтало (Финляндия) — 23.

9. Татьяна Сорина (Россия) — 21.

10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 20…

17. Анастасия Рыгалина (Россия) — 3.