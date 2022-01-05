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Александр Бессмертных оценил шансы Натальи Непряевой на ОИ после победы на «Тур де Ски»

Александр Бессмертных оценил шансы Натальи Непряевой на ОИ после победы на «Тур де Ски»
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Серебряный призёр Олимпиады-2014 по лыжным гонкам, трёхкратный серебряный призёр ЧМ Александр Бессмертных оценил шансы Натальи Непряевой на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Вчера, 4 января, Непряева одержала победу в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

«В этом году ставки больше делаются на Олимпийские игры, чем на Кубок мира. Если Наталья проявит себя на обоих турнирах, это будет вдвойне классно. Но Олимпиада — главный старт четырёхлетия, так что важнее, чтобы именно она удалась.

Шансы Наташи на Играх хорошие, думаю, и там её ждёт успех. Она одна из сильнейших спортсменок в мире. Видно, что она набирает форму. Надеюсь, до февраля она будет только расти», — цитирует Бессмертных «ВсёПроСпорт».

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

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