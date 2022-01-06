Джессика Диггинс: поняла, что могу делать сумасшедшие, безумно сложные вещи

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, победительница «Тур де Ски» — 2021 американская лыжница Джессика Диггинс подвела итоги своего выступления в многодневке 2022 года и рассказала о задачах на Олимпиаду в Пекине.

Диггинс выиграла две из трёх первых гонок, но в четвёртой досрочно завершила борьбу после столкновения со шведкой Фридой Карлссон и в итоге завершила многодневку восьмой.

«Знаю, что звучит как заезженная пластинка, и я говорю это всё время, но я сосредоточена на том, что могу контролировать. Никогда не узнаю, как всё могло сложиться в «Туре», но, к сожалению, это реальность беговых лыж. Иногда они превращаются в контактный вид спорта, когда у участников не очень хорошо получается играть по правилам.

Последние два дня забрали у меня все силы. Это одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делала, — восхождение в последний подъём на «Тур де Ски», и я очень горжусь, что пересекла финишную черту. Значит, я могу делать сумасшедшие, безумно сложные вещи. Я знаю, как упорно работать. Знаю, что, когда пересеку финишную черту, выложусь по полной.

Не тренировалась на олимпийской трассе? Ничего страшного. Все идут вслепую. Представляю, как выглядит трасса, но, очевидно, пока не пройдёшь по ней на лыжах, не сможешь ничего точно сказать. В Пекине мы не будем защищать титул в командном спринте, потому что он пройдёт другим стилем. Это помогает мне частично снять с себя давление», — приводит слова Диггинс NBC.