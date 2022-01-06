Степанова оценила позицию Губерниева, которому хейт в Интернете по кайфу

Российская лыжница Вероника Степанова не согласилась с позицией спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в отношении хейта в соцсетях.
Отвечая в недавнем интервью на вопрос о том, беспокоит ли его хейт в интернете, Губерниев заявил: «Я просто читаю это всё и угораю. Мне по кайфу».
«Вот здесь я с Дмитрием Викторовичем согласиться не могу. Дать возможность незнакомым людям писать всё, что приходит им в голову, в комментариях в собственном микроблоге? Серьёзно? Полно трэшевых околоспортивных форумов, где каждый второй комментарий — hate, doom & gloom — как раз для их настроения и состояния души.
Все желающие со мной пообщаться в форме, которую я не нахожу приемлемой, отправляются и будут продолжать отправляться в бан. Без амнистии. Равно как и все любители дать мне советы, о которых я не просила.
Для ясности: я довольно редко читаю комментарии к постам и никогда не читаю личные сообщения. Это делают другие люди, которым выданы мои «исчерпывающие пожелания», — написала Степанова.
Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».
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