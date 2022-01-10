Стал известен окончательный состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022

Опубликован окончательный список норвежских лыжников, которые выступят на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Оставшиеся четыре путёвки тренеры сборной Норвегии отдали: Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мюрвольд, Полу Голбергу и Сьюру Рёте.

Состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022:

Женщины:

Майкен Касперсен Фалла

Хелене Марие Фоссесхолм

Терезе Йохауг

Хейди Венг

Лотта Уднес Венг

Тириль Уднес Венг

Анне Кьерсти Кальво

Матильде Мюрвольд.

Мужчины:

Ханс Кристер Холунд

Эмиль Иверсен

Йоханнес Клебо

Эрик Вальнес

Симен Хегстад Крюгер

Ховард Солос Тёугбёль

Пол Голберг

Сьюр Рёте.

Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.