Стал известен окончательный состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022

Опубликован окончательный список норвежских лыжников, которые выступят на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
Оставшиеся четыре путёвки тренеры сборной Норвегии отдали: Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мюрвольд, Полу Голбергу и Сьюру Рёте.
Состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022:
Женщины:
Майкен Касперсен Фалла
Хелене Марие Фоссесхолм
Терезе Йохауг
Хейди Венг
Лотта Уднес Венг
Тириль Уднес Венг
Анне Кьерсти Кальво
Матильде Мюрвольд.
Мужчины:
Ханс Кристер Холунд
Эмиль Иверсен
Йоханнес Клебо
Эрик Вальнес
Симен Хегстад Крюгер
Ховард Солос Тёугбёль
Пол Голберг
Сьюр Рёте.
Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
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