Россиянка совершила самый дальний полёт на лыжах в истории, но её рекорд тут же побили

Россиянка Александра Кустова совершила самый дальний полёт на лыжах в истории, но её рекорд мира – 150 м – практически сразу был побит. Это произошло на этапе Кубка мира в немецком Виллингене.
«Были очень непонятные эмоции. Сначала даже не поняла, что прыгнула действительно так далеко. И только потом поняла, что могла бы прыгнуть намного дальше. Но из-за того, что нет опыта таких дальних прыжков, прыгнула только на 150 м», — сказала Кустова в интервью FIS.
Первенствовала на состязаниях словенская спортсменка Ника Крижнар, улетевшая на 151 м. Второй стала немка Катарина Альтхаус.
Это попадание на подиум стало первым для российских девушек с 2018 года.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины.
Виллинген. Германия.
1. Ника Крижнар (Словения) – 131,6 (151,0/131,6).
2. Катарина Альтхаус (Германия) – 126,0 (145,0/126,0).
3. Александра Кустова (Россия) – 115,8 (150,0/115,8)...
21. Кристина Прокопьева (Россия) – 5,5 (89,0/5,5).
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