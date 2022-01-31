Михаил Девятьяров объяснил, что надо сделать сборной России для борьбы с Клебо

Бывший российский лыжник Михаил Девятьяров-младший рассказал, от кого из россиян в первую очередь стоит ждать медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине. У мужчин он выделил Александра Большунова, а у женщин — Наталью Непряеву. Также он рассказал, что надо сделать сборной России для борьбы с трёхкратным чемпионом ОИ Йоханнесом Клебо, — развивать спринтерскую команду.
«Надеюсь, к Пекину ребята подойдут в лучших кондициях. Александр Большунов постепенно, с каждым этапом Кубка мира набирал форму, и я верю в его результат. Думаю, несколько медалей там точно будет. Сейчас туда едут такие ребята, которые могут бороться за пьедестал на Олимпийских играх. Я верю в каждого из них — и в Семикова, и в Мальцева. Все могут. Надеюсь, побегут ребята, которые отсиживались на скамейке запасных и не мелькали. Олимпийские игры — это именно такой старт, где бегут особенные люди. Я им желаю удачи. Непряева наконец-то набрала форму. Из девушек больше всего верю в неё. Но надеюсь и на Татьяну Сорину.
Очень жаль, что спринтеров мало. То есть лыжные гонки опять вернулись к тому, что от нас едет всего лишь один спринтер. Может, это такое время, что все стали универсальными. Но я бы обратил внимание на то, что нужно всё-таки развивать спринтерскую команду, и тогда мы сможем бороться с Клебо. Мы в последний месяц не видели вообще никаких гонок, и сейчас всё непредсказуемо. Непонятно, кто в какой форме. Что касается отсутствия марафонов в календаре Кубка мира, то марафонов и не должно быть много. Это должна быть изюминка на Олимпийских играх», — сказал Девятьяров в эфире телеканала «Звезда».
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