Кершоу: мой прогноз на мужской скиатлон — победа великана Больши, детка

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу своим фаворитом в скиатлоне считает Александра Большунова.

«Отмена гонок Кубка мира сыграла в пользу Большунова. Александр из тех лыжников, которые выступают везде и всегда. Но в этом сезоне у него были серьёзные проблемы со здоровьем, и он не мог выйти на свой самый высокий уровень. На месте соперников Большунова я бы со страхом воспринял отмену этих этапов. Он получил возможность спокойно набрать форму и привыкнуть к высокогорью. Думаю, больше всего от отмены этапов выиграли Большунов и Диггинс.

Мой прогноз на мужской скиатлон — победа великана Больши, детка. Думаю, он сможет ужалить норвежцев на тридцатке. Далее будет норвежское шоу. Холунд — второе место, малыш Рёте — третье. Сьюр — лёгкий, маленький, хорошо ускоряется на финише. Думаю, Холунд будет натягивать, но Большунов способен с ним справиться. Я не думаю, что Александра можно сбросить с хвоста на Олимпиаде. В теории это мог бы сделать Клебо, но здесь не тот случай», — сказал Кершоу в эфире подкаста Fasterskier.