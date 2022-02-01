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Девон Кершоу не включил россиян в число фаворитов мужского спринта на Олимпийских играх

Девон Кершоу не включил россиян в число фаворитов мужского спринта на Олимпийских играх
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Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу определил норвежца Йоханнеса Клебо главным фаворитом мужского спринта на Олимпиаде в Пекине.

«Давать прогноз на мужской спринт очень просто. Йоханнес Клебо с лёгкостью завоюет золото. Второе место — Ришар Жуве, который проводит потрясающий сезон. Мне вообще нравится французская спринтерская команда. А третье место отдам Вальнесу. Мне нравится этот парень и то, с какой энергией он выступает», — сказал Кершоу в эфире подкаста Fasterskier.

Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 8 февраля. Квалификация соревнований начнётся в 11:00 мск. Всю дистанцию участники пройдут свободным стилем.

Действующим олимпийским чемпионом в спринте является Клебо.

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