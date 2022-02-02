Кершоу: шоковый прогноз на женскую эстафету — США, Швеция, Россия. Норвегия — без медалей!

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу определился с фаворитом в женской эстафетной гонке. По его мнению, сенсационную победу одержит команда США.

«Шведки настолько сильны, что в женской эстафете тяжело ставить на кого-то ещё. Но я всё же рискну это сделать. Это может прозвучать безумно, но делаю ставку на победу США. Если Диггинс вернёт свою магию благодаря большому перерыву и Бреннен подойдёт к Олимпиаде в оптимальной форме…

Мы знаем, что Рози потрясающе выглядит на большой высоте, Джесси тоже. Кто ещё в команде? Хэйли Свирбул — ещё одна лыжница, которая прекрасно выглядит именно на высокогорье. Она выросла в этих условиях и в каждой гонке именно на высокогорье показывает отличные результаты. На высокогорье она стабильно в топ-10, в отличие от 30-х мест в других условиях. Когда в команде три такие девушки, я думаю, что они способны на победу. Если Диггинс отправят на последний этап в борьбе, это будет та ещё гонка. Да, жду чуда в Пекине.

Второе место — Швеция. И ещё один шоковый прогноз — никаких медалей у Норвегии! Третье место — Россия! Если бы все норвежки были на своём пике, ни у кого бы не было шансов. Но что-то в этом сезоне я такого ни разу не видел. Я в какой-то степени поддаюсь личным симпатиям, хоть и не являюсь американцем. Но это мой серьёзный прогноз, никаких шуток. Я буду удивлён, если американки не возьмут медаль в эстафете», — сказал Кершоу в эфире подкаста Fasterskier.