Майя Дальквист: прямо сейчас Швеция — сильнейшая спринтерская команда мира

Двукратная чемпионка мира шведская лыжница Майя Дальквист поделилась настроем на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Что бы ни случилось, быть фаворитом Олимпиады очень круто. Я никогда не являлась таковой ранее, и это говорит о том, что хорошо потрудилась. Но я не собираюсь напрягаться по поводу своего статуса. На меня большее давление оказывает тот факт, что мы находимся в «пузыре». Люди извне не смогут этого понять. Но я знаю, на что способна, и Олимпийские игры – моя главная цель.

Думаю, прямо сейчас в Швеции самая сильная женская спринтерская команда в мире. Это здорово! Полностью шведский пьедестал реализовал бы нашу мечту», — приводит слова Дальквист SVT.

Отметим, что Дальквист в текущем сезоне выиграла все личные спринтерские гонки (4), в которых принимала участие.