«Это как русская рулетка». Артём Мальцев — о ежедневных тестах на коронавирус

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года по лыжным гонкам россиянин Артём Мальцев сравнил ежедневные тесты на коронавирус с русской рулеткой.

«Конечно, мы все тоже переживаем. Уже прикалываемся, что это как русская рулетка, когда есть один патрон. То же самое. Тут непонятно, повезёт тебе или нет. По сути, мы ходим только кушать и ездим на стадион. Но всё равно не одни в автобусе, другие команды тоже ездят. Понятно, что все в масках, перчатках. Стараешься ни с кем не общаться, в автобусе стараешься один сидеть», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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