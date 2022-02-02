Непряева ответила, способны ли российские лыжницы победить норвежек в эстафете на ОИ

Действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева ответила, сможет ли национальная команда победить норвежек в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Примечательно, что единственную прошедшую в текущем сезоне эстафетную гонку на Кубке мира выиграла сборная России. На этапе КМ в Лиллехаммере (Норвегия) россиянки (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) оказались сильнее Норвегии и Швеции.

«Да, это может повториться!» — приводит слова Непряевой TV2.

Женская эстафетная гонка на Играх-2022 пройдёт 12 февраля. На Олимпиаде-2018 норвежки завоевали золото, россиянки — бронзу.

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