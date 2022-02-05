Менеджер шведок заявил, что россиянки и американки могут помешать Йохауг выиграть скиатлон

Менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём рассказал, кто сможет составить конкуренцию подопечной Фриде Карлссон и норвежке Терезе Йохауг в грядущем скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Гонка пройдёт сегодня, 5 февраля, в 10:45 мск. Россию в скиатлоне представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

«Русские выглядят сильными, американки тоже подготовились. У Фриды также есть сильный конкурент в собственной команде – это Эбба Андерссон», — приводит слова Быстрёма Omni.

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она также выйдет на старт сегодняшних соревнований.

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