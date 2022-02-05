Менеджер шведок заявил, что россиянки и американки могут помешать Йохауг выиграть скиатлон

Менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём рассказал, кто сможет составить конкуренцию подопечной Фриде Карлссон и норвежке Терезе Йохауг в грядущем скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Гонка пройдёт сегодня, 5 февраля, в 10:45 мск. Россию в скиатлоне представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.
«Русские выглядят сильными, американки тоже подготовились. У Фриды также есть сильный конкурент в собственной команде – это Эбба Андерссон», — приводит слова Быстрёма Omni.
Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она также выйдет на старт сегодняшних соревнований.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 5 февраля 2022
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:32
-
10:29
-
10:19
-
10:18
-
10:09
-
09:17
-
05:00
-
00:58
-
00:44
-
00:21
- 4 февраля 2022
-
23:39
-
22:04
-
20:51
-
19:47
-
18:50
-
18:24
-
18:06
-
17:48
-
17:21
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
13:59
-
12:02
-
11:54
-
11:20
-
09:15
-
09:12
-
09:09
-
06:05
-
05:40
-
00:52