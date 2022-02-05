Опубликованы стартовые номера Большунова, Клебо и Нисканена на скиатлон на Олимпиаде-2022

Опубликован стартовый лист на мужской скиатлон в рамках зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Гонка состоится завтра, 6 февраля, в 10:00 мск.

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).

2. Александр Большунов (Россия).

3. Алексей Червоткин (Россия).

4. Ийво Нисканен (Финляндия).

5. Артём Мальцев (Россия).

6. Денис Спицов (Россия).

7. Сьюр Рёте (Норвегия).

8. Ханс Кристер Холунд (Норвегия).

10. Пол Голберг (Норвегия).

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграл норвежец Симен Хегстад Крюгер, который не выступит в грядущей гонке, так как сдал положительный ПЦР-тест перед вылетом в Пекин.

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