«Уже на разминке понял, что сегодня ловить нечего». Червоткин — о 36-м месте в скиатлоне

Российский лыжник Алексей Червоткин дал комментарий о своём выступлении в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Алексей по итогам заезда показал 36-й результат.



«Не знаю, что произошло. Не готов. Ничего не поделаешь. Недоволен состоянием в первую очередь. Что на лыжи валить? Уже на разминке понял, что сегодня ловить нечего», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Напомним, победу в скиатлоне праздновал россиянин Александр Большунов. Ещё один российский лыжник, Денис Спицов, завоевал серебряную медаль. Тройку сильнейших в скиатлоне замкнул представитель Финляндии Ийво Нисканен.Ранее выступление Большунова и Спицова прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.