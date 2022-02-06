«Уже на разминке понял, что сегодня ловить нечего». Червоткин — о 36-м месте в скиатлоне
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Российский лыжник Алексей Червоткин дал комментарий о своём выступлении в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Алексей по итогам заезда показал 36-й результат.
«Не знаю, что произошло. Не готов. Ничего не поделаешь. Недоволен состоянием в первую очередь. Что на лыжи валить? Уже на разминке понял, что сегодня ловить нечего», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, победу в скиатлоне праздновал россиянин Александр Большунов. Ещё один российский лыжник, Денис Спицов, завоевал серебряную медаль. Тройку сильнейших в скиатлоне замкнул представитель Финляндии Ийво Нисканен.Ранее выступление Большунова и Спицова прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
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