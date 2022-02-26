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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, зачёт спринтов

Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Сундлинг ворвалась в топ-10
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Российская лыжница Наталья Непряева сохранила восьмое место в спринтерском зачёте Кубка мира после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти (Финляндия). Непряева стала единственной россиянкой, вышедшей в финал. Решающий забег она завершила на шестом месте.

Лидирует в спринтерском зачёте шведка Майя Дальквист. Победившая в Лахти её соотечественница Йонна Сундлинг вошла в топ-10, став шестой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 522.
2. Анамария Лампич (Словения) — 361.
3. Джессика Диггинс (США) — 313.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 270.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 244.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 235.
7. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 229.
8. Наталья Непряева (Россия) – 208.
9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 180.
10. Эмма Рибом (Швеция) – 175…
25. Татьяна Сорина (Россия) — 69…
26. Юлия Ступак (Россия) – 68.

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