Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Сундлинг ворвалась в топ-10

Российская лыжница Наталья Непряева сохранила восьмое место в спринтерском зачёте Кубка мира после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти (Финляндия). Непряева стала единственной россиянкой, вышедшей в финал. Решающий забег она завершила на шестом месте.

Лидирует в спринтерском зачёте шведка Майя Дальквист. Победившая в Лахти её соотечественница Йонна Сундлинг вошла в топ-10, став шестой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 522.

2. Анамария Лампич (Словения) — 361.

3. Джессика Диггинс (США) — 313.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 270.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 244.

6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 235.

7. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 229.

8. Наталья Непряева (Россия) – 208.

9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 180.

10. Эмма Рибом (Швеция) – 175…

25. Татьяна Сорина (Россия) — 69…

26. Юлия Ступак (Россия) – 68.