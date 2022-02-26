Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Сундлинг ворвалась в топ-10

Российская лыжница Наталья Непряева сохранила восьмое место в спринтерском зачёте Кубка мира после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти (Финляндия). Непряева стала единственной россиянкой, вышедшей в финал. Решающий забег она завершила на шестом месте.
Лидирует в спринтерском зачёте шведка Майя Дальквист. Победившая в Лахти её соотечественница Йонна Сундлинг вошла в топ-10, став шестой.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 522.
2. Анамария Лампич (Словения) — 361.
3. Джессика Диггинс (США) — 313.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 270.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 244.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 235.
7. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 229.
8. Наталья Непряева (Россия) – 208.
9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 180.
10. Эмма Рибом (Швеция) – 175…
25. Татьяна Сорина (Россия) — 69…
26. Юлия Ступак (Россия) – 68.
- 26 февраля 2022
-
18:32
-
18:22
-
18:21
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:36
-
17:30
-
17:15
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:42
-
16:31
-
16:02
-
15:59
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:27
-
15:19
-
14:52
-
14:41
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
14:01
-
13:54
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:19
-
13:15