Александр Большунов и Наталья Непряева выступят на этапе Кубка мира в Лахти
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов и чемпионка ОИ Наталья Непряева примут участие в этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), который состоится в ближайшие выходные. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
«На этап Кубка мира в Финляндии от моей группы поедут шесть человек: Большунов, Спицов, Червоткин, Терентьев, Непряева и Истомина», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
На зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) Большунов завоевал золото в скиатлоне, марафоне и эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке и бронзу в командном спринте. Непряева завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
10:37
-
10:36
-
09:50
-
09:15
-
08:53
-
07:30
-
03:19
-
03:02
-
01:03
-
00:41
-
00:40
-
00:14
- 21 февраля 2022
-
23:37
-
23:27
-
22:34
-
22:29
-
22:26
-
22:16
-
21:28
-
20:30
-
20:21
-
20:06
-
17:36
-
16:57
-
15:55
-
15:42
-
12:43
-
12:25
-
12:05
-
11:34
-
11:29
-
11:18
-
11:15
-
10:53
-
10:44
Партнерский контент