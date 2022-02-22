Александр Большунов и Наталья Непряева выступят на этапе Кубка мира в Лахти

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов и чемпионка ОИ Наталья Непряева примут участие в этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), который состоится в ближайшие выходные. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«На этап Кубка мира в Финляндии от моей группы поедут шесть человек: Большунов, Спицов, Червоткин, Терентьев, Непряева и Истомина», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

На зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) Большунов завоевал золото в скиатлоне, марафоне и эстафете, а также серебро в индивидуальной гонке и бронзу в командном спринте. Непряева завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.