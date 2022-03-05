Тренер норвежек — об уходе Йохауг: после неё останется пустота, это слегка бесчеловечно

Тренер женской сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен прокомментировал решение титулованной подопечной Терезе Йохауг завершить профессиональную карьеру.
«Когда Терезе сообщила мне о завершении карьеры, я полминуты не мог сказать ни слова. Это слегка бесчеловечно по отношению к нам, учитывая, что она значила для дистанционной сборной Норвегии. Мы были обеспокоены в течение последних лет. Терезе спасла нас на дистанции, после неё останется пустота. Но это может мотивировать других лыжниц стремиться к наивысшим позициям и брать на себя ответственность, они могут вырасти. Просто дело в том, что до Терезе всем было слишком далеко», — приводит слова Иверсена VG.
Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Последней гонкой для Терезе станет марафон на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия), который пройдёт сегодня, 5 марта.
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