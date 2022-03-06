Эбба Андерссон, потерявшая шансы догнать Непряеву, после гонки была в ярости. Фото

Шведская лыжница Эбба Андерссон была в ярости после финиша марафона классическим стилем, который прошёл в рамках восьмого этапа Кубка мира в Осло (Норвегия).

Она накричала на представителя команды и в ожесточении скинула перчатки.

Перед стартом только Андерссон сохраняла шансы отобрать у россиянки Натальи Непряевой «Большой хрустальный глобус». Но для этого ей нужно было обязательно завершить гонку на подиуме. Её мечты разбились уже через восемь минут после старта. У Андерссон сломалась палка. И произошло это в таком месте, где и близко не было шведских тренеров. Лишь спустя почти три минуты Эбба получила новую палку. К тому времени она уже сильно отстала от лидеров, которые только наращивали своё преимущество. Андерссон финишировала только девятой, лишившись шансов на победу в общем зачёте Кубка мира.