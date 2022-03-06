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Эбба Андерссон, потерявшая шансы догнать Непряеву, после гонки была в ярости. Фото

Эбба Андерссон, потерявшая шансы догнать Непряеву, после гонки была в ярости. Фото
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Шведская лыжница Эбба Андерссон была в ярости после финиша марафона классическим стилем, который прошёл в рамках восьмого этапа Кубка мира в Осло (Норвегия).

Она накричала на представителя команды и в ожесточении скинула перчатки.

Перед стартом только Андерссон сохраняла шансы отобрать у россиянки Натальи Непряевой «Большой хрустальный глобус». Но для этого ей нужно было обязательно завершить гонку на подиуме. Её мечты разбились уже через восемь минут после старта. У Андерссон сломалась палка. И произошло это в таком месте, где и близко не было шведских тренеров. Лишь спустя почти три минуты Эбба получила новую палку. К тому времени она уже сильно отстала от лидеров, которые только наращивали своё преимущество. Андерссон финишировала только девятой, лишившись шансов на победу в общем зачёте Кубка мира.

Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит! Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит!
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