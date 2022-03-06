Червоткин: на втором круге Дёминского марафона Большунов просто взял и убежал от нас

Российский лыжник Алексей Червоткин поделился впечатлениями от участия в Дёминском марафоне. Победителем гонки стал Александр Большунов, Червоткин показал шестой результат.
«Ни одна гонка просто не даётся. Но тут классная атмосфера, болельщики, особенно те, которые вдоль трассы, поддерживали и сил добавляли. Большунов предлагал на первом круге выходить и работать по очереди, мы так и делали. А на втором круге он просто взял и убежал от нас.
Для меня рывки эти даром не прошли. Мы группой шли если не в тренировочном, то и не в самом быстром темпе до финишных разборок. Сейчас нужно потренироваться, поскольку после Олимпиады форма немного упала. Потому и не хватило скоростной выносливости. Марафон – непростая гонка, где нужно и с инвентарём не ошибиться, и тактически. Хоть и любительский старт, но всем хочется обыграть ребят из первой сборной», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».
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