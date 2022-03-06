«Скучать не буду, ни разу». Юрий Бородавко высказался о завершении карьеры Терезе Йохауг
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость о завершении карьеры норвежской лыжницы Терезе Йохауг.
«Никаких эмоций. Вообще ничего. Скучать не буду, ни разу», — приводит слова Бородавко сайт «Матч ТВ».
33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В 2016 году норвежка сдала положительный допинг-тест и была отстранена от соревнований на 18 месяцев.
Ранее Йохауг выиграла последнюю в карьере гонку в рамках Кубка мира дома, в Норвегии. Терезе финишировала первой в классическом марафоне на 30 км. Норвежка планирует выступить на оставшемся этапе КМ в Фалуне (Швеция).
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