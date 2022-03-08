Наталья Непряева — о подготовке к будущему сезону: у нас реально хорошие условия в России

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Наталья Непряева высказала своё мнение по поводу новых реалий подготовки к будущему сезону с тренировками исключительно в России. По словам спортсменки, на по-настоящему замотивированных атлетов это не окажет никакого воздействия.

«Думаю ли я о будущем сезоне? Сложный вопрос. Трудно говорить, потому что всё меняется очень быстро. Пока я концентрируюсь на том, чтобы добегать этот сезон на хороших эмоциях. Потом начнём готовиться к следующему. Почти наверняка — в России. И для меня это даже плюс. Мне у нас нравится. Малиновка — просто навсегда в моём сердце. У нас реально хорошие условия в России. Если спортсмен по-настоящему замотивирован, это никак не повлияет. А я — замотивирована», — приводит слова Непряевой «Спорт-экспресс».