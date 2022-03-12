Лыжник Александр Терентьев стал победителем Кубка мира в молодёжном зачёте
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Российский лыжник Александр Терентьев стал победителем Кубка мира в молодёжном зачёте – среди спортсменов до 23 лет. Терентьев на 117 очков опередил ставшего вторым Фридриха Моха из Германии. Третье место занял представитель Швеции Вильям Порома.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Терентьев дебютировал на Кубке мира с победы в классическом спринте. На Олимпийских играх – 2022 Александр завоевал две бронзовые медали – в личном и в командном спринте в паре с Александром Большуновым.
Лыжные гонки. Кубок мира. Молодёжный зачёт U23
1. Александр Терентьев (Россия) — 330
2. Фридрих Мох (Германия) — 213
3. Вильям Порома (Швеция) — 162
4. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) — 113
5. Валерио Гронд (Швейцария) — 79
6. Бен Огден (США) — 78.
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