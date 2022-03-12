Лыжник Александр Терентьев стал победителем Кубка мира в молодёжном зачёте

Российский лыжник Александр Терентьев стал победителем Кубка мира в молодёжном зачёте – среди спортсменов до 23 лет. Терентьев на 117 очков опередил ставшего вторым Фридриха Моха из Германии. Третье место занял представитель Швеции Вильям Порома.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Терентьев дебютировал на Кубке мира с победы в классическом спринте. На Олимпийских играх – 2022 Александр завоевал две бронзовые медали – в личном и в командном спринте в паре с Александром Большуновым.

Лыжные гонки. Кубок мира. Молодёжный зачёт U23



1. Александр Терентьев (Россия) — 330

2. Фридрих Мох (Германия) — 213

3. Вильям Порома (Швеция) — 162

4. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) — 113

5. Валерио Гронд (Швейцария) — 79

6. Бен Огден (США) — 78.