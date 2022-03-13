Чемпионат России по лыжным гонкам покажут в эфире Первого канала. Он пройдёт в Сыктывкаре

Чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре будут транслировать в эфире Первого канала.
Телекомпания планирует показать все гонки предстоящих соревнований, однако остаются вопросы по трансляции марафонов. Сообщается, что в случае их непопадания в эфир, марафонские заезды будут показаны на сайте телеканала.
Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля. Чемпионат России 2021 года по лыжным гонкам проходил в Тюмени.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов на чемпионате России не выступит. Это связано не с возможным завершением карьеры, а с восстановлением от травм, полученных по ходу текущего сезона.
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