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Вероника Степанова: в моём виде спорта отказов приехать в сборную России не бывает

Вероника Степанова: в моём виде спорта отказов приехать в сборную России не бывает
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала отказ Артёма Дзюбы приехать в расположение российской футбольной сборной на учебно-тренировочный сбор.

«Не критикую и не осуждаю — не мой стиль. Но замечу, что в моём виде спорта отказов приехать в сборную России не бывает. Never happens (никогда не случается. — Прим. «Чемпионата»), как в нашем городке говорится», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» (Санкт-Петербург) Артёмом Дзюбой возникло недопонимание из-за причины неприезда форварда в расположение национальной команды.

Напомним, последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы.

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