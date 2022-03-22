«Ну, блин, получайте!» Наталья Непряева рассказала, как давала тяжёлое интервью норвежцам

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как давала интервью норвежским СМИ. По словам Непряевой, одно из интервью на сборе перед Олимпиадой оказалось тяжёлым.

«Норвежцы тоже иногда задают глупые вопросы. Очень тяжёлое интервью у нас было на сборе перед Олимпиадой. К нам приезжал канал NRK, я с ними не хотела разговаривать изначально, но они через тренера всё равно на меня вышли. Отвечала им максимально односложно, потому что вообще не было желания. «Ну, блин, получайте!» — думала про себя.

Но так было один раз, а так они достаточно адекватные. Просто здесь дело было в том, что я изначально не хотела разговаривать», — приводит слова Непряевой Sport24.

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