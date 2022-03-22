Наталья Непряева: казалось, что Йохауг хорошо ко мне относится. Ничего не буду говорить

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева рассказала об отношении к поступку шведской лыжницы Эббы Андерссон, которая отметила её на фото в соцсети на пустой первой ступени пьедестала по итогам Кубка мира, и сравнила её с четырёхкратной олимпийской чемпионкой, норвежкой Терезе Йохауг, поддержавшей отстранение России от международных соревнований.
«Видела, да. Это приятно. Она (Андерссон. — Прим. «Чемпионата») всегда очень хорошо относилась ко мне. Хотя мне казалось, что и Терезе Йохауг ко мне хорошо относится, ха-ха. Так что я уже ничего не буду говорить (смеётся). Но жест Андерссон — это было приятно», — приводит слова Непряевой Sport24.
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