Бородавко ответил на вопрос, в каких гонках чемпионата России побегут Большунов и Непряева

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о предстоящем выступлении лидеров национальной команды Натальи Непряевой и Александра Большунова на чемпионате России в Сыктывкаре.
«Пока в плане, что они побегут всё. Дальше уже посмотрим по ходу дистанций. Скорее всего, будут бежать все гонки», — сказал Бородавко на канале Ивана Докукина в TikTok.
Напомним, 26 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 3 апреля.
Расписание чемпионата России:
26 марта (суббота)
Спринт, конёк, квалификация — 10:00
Спринт, конёк, забеги навылет — 12:15
27 марта (воскресенье)
Скиатлон, женщины – 11:10
Скиатлон, мужчины – 12:15
29 марта (вторник)
10 км, классика, женщины – 10:45
15 км, классика, мужчины – 12:10
30 марта (среда)
Командный спринт, классика – 10:30
1 апреля (пятница)
Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35
Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10
2 апреля (суббота)
Масс-старт 30 км, женщины – 10:30
3 апреля (воскресенье)
Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15
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