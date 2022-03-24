Бородавко ответил на вопрос, в каких гонках чемпионата России побегут Большунов и Непряева

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о предстоящем выступлении лидеров национальной команды Натальи Непряевой и Александра Большунова на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Пока в плане, что они побегут всё. Дальше уже посмотрим по ходу дистанций. Скорее всего, будут бежать все гонки», — сказал Бородавко на канале Ивана Докукина в TikTok.

Напомним, 26 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования продлятся до 3 апреля.

Расписание чемпионата России:

26 марта (суббота)

Спринт, конёк, квалификация — 10:00

Спринт, конёк, забеги навылет — 12:15

27 марта (воскресенье)

Скиатлон, женщины – 11:10

Скиатлон, мужчины – 12:15

29 марта (вторник)

10 км, классика, женщины – 10:45

15 км, классика, мужчины – 12:10

30 марта (среда)

Командный спринт, классика – 10:30

1 апреля (пятница)

Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35

Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10

2 апреля (суббота)

Масс-старт 30 км, женщины – 10:30

3 апреля (воскресенье)

Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15