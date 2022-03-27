Бородавко: на ЧР смотрели за ближайшим резервом — начинается новый Олимпийский цикл

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какие цели преследует тренерский штаб сборной на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.
«На чемпионате России мы прежде всего смотрели за членами сборной команды, за ближайшим резервом. Естественно, спортсмены нас радуют. Всё равно сейчас начинается новый Олимпийский цикл. Мы смотрим в будущее. Основное внимание будет уделено молодым спортсменам на перспективу в 2026 году», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Чемпионат России открыли спринтерские гонки свободным стилем: у женщин победу одержала Наталья Непряева, у мужчин — Александр Терентьев. Сегодня, 27 марта в Сыктывкаре прошли скиатлоны: у женщин снова победила Непряева, у мужчин — Александр Большунов.
- 27 марта 2022
-
15:07
-
14:57
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
13:32
-
13:31
-
13:24
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
12:02
-
11:52
-
11:28
-
10:33
-
10:24
-
09:57
-
09:45
-
09:00
-
03:17
-
02:15
-
00:57
- 26 марта 2022
-
23:59
-
22:06
-
19:54
-
19:31
-
19:12
-
19:08
-
18:49
-
16:47