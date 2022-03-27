Бородавко: на ЧР смотрели за ближайшим резервом — начинается новый Олимпийский цикл

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, какие цели преследует тренерский штаб сборной на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.

«На чемпионате России мы прежде всего смотрели за членами сборной команды, за ближайшим резервом. Естественно, спортсмены нас радуют. Всё равно сейчас начинается новый Олимпийский цикл. Мы смотрим в будущее. Основное внимание будет уделено молодым спортсменам на перспективу в 2026 году», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Чемпионат России открыли спринтерские гонки свободным стилем: у женщин победу одержала Наталья Непряева, у мужчин — Александр Терентьев. Сегодня, 27 марта в Сыктывкаре прошли скиатлоны: у женщин снова победила Непряева, у мужчин — Александр Большунов.