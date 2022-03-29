Лыжница Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Олимпийская чемпионка Пекина преодолела дистанцию за 29 минут и 16 секунд.
Второй финишировала Алиса Жамбалова (Бурятия). Она уступила победительнице 40 секунд. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Алия Иксанова (Татарстан), проиграв 52,1 секунды.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар
Женщины. Гонка на 10 км. Классический стиль
1. Наталья Непряева — 29.16,0.
2. Алиса Жамбалова + 40,0.
3. Алия Иксанова +51,1.
4. Екатерина Смирнова +1.07,9.
5. Анастасия Рыгалина +1.18,5.
6. Анастасия Кулешова +1.28,9.
7. Ольга Царёва +1.41,1.
8. Дарья Непряева +1.50,6.
9. Дарья Рогозина +1.53,6.
10. Мария Истомина +1.54,6.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 26 марта по 3 апреля.
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