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Лыжница Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Лыжница Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России
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Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Олимпийская чемпионка Пекина преодолела дистанцию за 29 минут и 16 секунд.

Второй финишировала Алиса Жамбалова (Бурятия). Она уступила победительнице 40 секунд. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Алия Иксанова (Татарстан), проиграв 52,1 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар
Женщины. Гонка на 10 км. Классический стиль
1. Наталья Непряева — 29.16,0.
2. Алиса Жамбалова + 40,0.
3. Алия Иксанова +51,1.
4. Екатерина Смирнова +1.07,9.
5. Анастасия Рыгалина +1.18,5.
6. Анастасия Кулешова +1.28,9.
7. Ольга Царёва +1.41,1.
8. Дарья Непряева +1.50,6.
9. Дарья Рогозина +1.53,6.
10. Мария Истомина +1.54,6.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 26 марта по 3 апреля.

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Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. 10 км. Классический стиль
29 марта 2022, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
29:16.0
2
Алиса Жамбалова
Республика Бурятия
+40.00
3
Алия Иксанова
Республика Татарстан
+52.10
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