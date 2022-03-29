Юрий Бородавко рассказал, почему самостоятельно готовит лыжи Непряевой и Большунову на ЧР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о причинах того, почему самостоятельно готовил инвентарь своим подопечным Александру Большунову и Наталье Непряевой на чемпионате России.

«Почему сам готовлю лыжи своим спортсменам и в чём секрет? Секрета никакого нет. Я не всё время был главным и старшим тренером команды сборной России. Достаточно длительное время я работал в Москве, в Бабушкинской школе, где как раз и приходилось заниматься смазкой лыж самостоятельно. Я люблю это дело, знаю нюансы предмета. Мне это нравится, получаю только удовольствие. Если Наталья и Александр остались довольны, то я вдвойне этим доволен!», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, что олимпийские чемпионы Большунов и Непряева первенствовали в индивидуальных гонках с раздельным стартом на чемпионате России, проходящем в Сыктывкаре.